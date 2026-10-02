Суд вернул дело о льготной аренде детского лагеря «Морская звезда» в Лермонтово

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения в пользу детского оздоровительного комплекса «Морская звезда» в споре с администрацией Туапсинского муниципального округа и направил дело на новое рассмотрение. Кассационная коллегия рассматривала спор о снижении арендной платы за участок в селе Лермонтово до размера земельного налога.

Предметом конфликта стали 1011 кв. м курортной земли, на которых расположены склад, радиорубка и насосная станция лагеря. В 2022 году администрация сдала участок в аренду по рыночной ставке. В феврале 2024 года «Морская звезда» потребовала пересчитать плату, сославшись на ограниченность земли в обороте: участок находится в водоохранной зоне и 1-й зоне санитарной охраны курортов. По мнению лагеря, это означало, что аренда не должна превышать земельный налог.

Суды первой и апелляционной инстанций в Краснодаре и Пятигорске поддержали позицию организации и обязали чиновников изменить договор. Кассация, однако, усмотрела в этих решениях юридическую ошибку: нижестоящие инстанции не учли вступившие в силу поправки в Федеральный закон 469-ФЗ, согласно которым с августа 2023 года лечебно-оздоровительные местности и курорты утратили статус особо охраняемых природных территорий.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДОК Морская звезда» зарегистрировано в 2011 году в Лермонтово Краснодарского края. Основной вид деятельности — деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. Учредитель — Наталья Колпакова. Выручка предприятия за 2025 год — 287,54 млн руб., прибыль — 15,56 млн руб.

Поскольку основным лечебным ресурсом Туапсинского района является климат, а не минеральные воды, зоны санитарной охраны в прежнем виде прекратили существование с 1 сентября 2024 года. Кассационный суд обязал Арбитражный суд Краснодарского края при повторном рассмотрении установить, для охраны какого ресурса была создана соответствующая зона и сохранился ли статус участка как ограниченного в обороте после законодательной реформы. До выяснения этих обстоятельств выводы о праве лагеря платить аренду в размере налога признаны преждевременными.

Тат Гаспарян