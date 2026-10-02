«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне ruА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ruА, прогноз по рейтингу стабильный.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2026 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне A(RU), а рейтинговое агентство НКР — на уровне A+.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»