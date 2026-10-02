Сочи вошел в тройку популярных направлений для отдыха с детьми в октябре

Сочи занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре 2026 года. На курорт пришлось 8% бронирований жилья туристами, путешествующими с детьми. Исследование провел российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, доля которого составила 15% бронирований с детьми. Второе место заняла Москва — на нее пришлось 10%. После Сочи в десятку наиболее популярных направлений вошли Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Кисловодск, Анапа, Красная Поляна и Геленджик.

Согласно данным сервиса, туристы, планирующие поездку в Сочи с детьми в октябре, в среднем бронируют жилье на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет 4 тыс. руб.

Для сравнения, в Краснодаре семейные туристы планируют провести в среднем две ночи, а стоимость проживания составляет 4,6 тыс. руб. за ночь. В Анапе средняя продолжительность поездки составляет пять ночей при стоимости 4,5 тыс. руб. за ночь.

В Красной Поляне туристы с детьми в среднем бронируют жилье на три ночи. Стоимость одной ночи составляет 5,4 тыс. руб. В Геленджике средняя продолжительность проживания достигает шести ночей, а стоимость — 5,5 тыс. руб. за ночь.

В сервисе отметили, что рейтинг составлен на основе данных о бронированиях жилья для семейных поездок в октябре 2026 года. Помимо Сочи и других курортов Краснодарского края, в список вошли крупные города и туристические центры России.

Мария Удовик