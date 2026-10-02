В Ейске установили охранные зоны для здания Азовской флотилии

В Ейске установили границы охранных зон здания — объекта культурного наследия регионального значения, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался штаб Азовской военной флотилии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание было построено в конце XIX — начале XX века в кирпичном стиле. Его фасады украшены архитектурным декором, а одной из особенностей здания является башенка с чешуйчатым куполом и шпилем. Дом принадлежал купцам Варваровым, занимавшимся предпринимательской и благотворительной деятельностью. Семья участвовала в развитии железной дороги и морского порта Ейска, внедрении телефонной связи и строительстве храмов.

В 1920–1930-е годы в здании работал санаторий для трудящихся, а в годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь Красной армии. В 1943 году здание использовалось штабом Азовской военной флотилии, созданной для поддержки войск Южного фронта и перевозки людей и грузов по Азовскому морю.

Сейчас в здании располагается Социальный фонд России. Всего в Краснодарском крае сейчас охранные зоны установлены более чем для 1 тыс. памятников истории и культуры региона.

Константин Соловьев