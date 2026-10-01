На улице Московской в Краснодаре восстановили движение автомобилей после подтопления

На улице Московской в Краснодаре восстановлено движение автомобилей, ранее его перекрывали из-за подтопления. Об этом сообщили в городской администрации.

Дождевую воду откачивают стационарные насосы. На случай отключения электроэнергии Служба спасения установила дизель-генератор. Дополнительно на место направили рейдовую группу для проверки исправности водоприемников.

Подтопление под Вишняковским мостом также удалось ликвидировать.

Оставить заявку на откачку воды можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (861) 214-33-36.

«Ъ-Кубань» писал, что вечером 1 октября в Краснодаре продолжается дождь, в городе дежурят 34 единицы спецтехники и 13 мотопомп Службы спасения. От жителей поступили четыре заявки на откачку воды — в Музыкальном микрорайоне и жилом районе Новознаменском.

Алина Зорина