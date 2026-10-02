Около 70 улиц Краснодара частично останутся без света 2 октября

Сегодня, 2 октября, почти 70 адресов в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает «Краснодарэлектросеть».

С 08:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на улицах: Алтайская, Балтийская, Волжская, Дунайская, Лермонтова, Луначарского, Новосибирская, Полтавская, Селезнева, Сормовская, Чайкиной Лизы, 40 лет Победы, Дачная, Дружная, Российская, Аляскинская, Витебская, Кубанская, Окружная, Подорожная, Рязанская, Таежная, Чилимская, Пригородная, Земляничная, Народная, Макаренко, Буденного, Садовая, Костылева, Гоголя, Карасунская, Суворова, Карасуно-набережная, Воровского, Атарбекова, Тургенева, Красная, Комсомольская, Мира, Красноармейская, Длинная, Коммунаров, Пашковская, Седина, Платановый бульвар, Фрунзе, Колхозная, а также в переулках Гаражный и Звездный.

С 09:00 до 14:00 без света останутся улицы: Дачная, Жлобы, 1 Мая, а также переулок Глубинный и Кругликовский тупик. С 09:00 до 15:00 электричества не будет на улицах: Воровского, Атарбекова, Тургенева.

С 09:00 до 15:30 подачу электроэнергии ограничат на улицах: Пшеничная, Геймановская, Надежды, Фонталовская, Земляничная, Народная, Пригородная, Макаренко.

С 09:00 до 17:00 без света останутся улицы: Буденного, Садовая, Костылева, Гоголя, Карасунская, Суворова, Карасуно-набережная, Красная, Комсомольская, Мира, Красноармейская, Длинная, Коммунаров, Пашковская, Седина, Российская, Дружная, а также переулки Звездный и Гаражный.

С 13:00 до 17:00 электричества не будет на улицах: Весенняя, 1 Мая, Дачная, а также в Медицинском проезде и Калининском переулке.

С 21:00 2 октября до 06:00 3 октября подачу электроэнергии ограничат на улицах: Фрунзе, Карасунская, Красноармейская, Длинная, Коммунаров, Пашковская, Седина, Красная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина