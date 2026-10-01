В МЦУ Краснодара опровергли перелом руки у ученицы во время эвакуации в школе

В соцсетях распространилась информация о том, что ученица школы №103 в Краснодаре получила перелом руки во время эвакуации из-за беспилотной опасности. В департаменте образования города эту информацию опровергли, сообщает МЦУ краевой столицы.

По данным ведомства, сведения не соответствуют действительности, указанного случая в школе не было.

Ранее сообщалось, что из-за беспилотной опасности в школах Краснодара 1 октября приостановили занятия, а детей вывели в коридоры. Заместитель главы города Анна Леонова прокомментировала ситуацию в образовательных учреждениях на фоне объявленной в городе беспилотной опасности и объяснила, что все школы и детские сады действуют по утвержденным алгоритмам, согласованным с АТК.

Алина Зорина