Туапсе почти вдвое снизил экспортные отгрузки зерна

Порт Туапсе в сентябре отправил за рубеж 102,7 тыс. тонн зерна против 203,3 тыс. тонн годом ранее. На этом фоне российский экспорт основных зерновых культур за месяц сократился в 3,8 раза — до 1,7 млн тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

Снижение затронуло прежде всего пшеницу. Ее сентябрьские отгрузки составили 1,36 млн тонн, уменьшившись в четыре раза за год. Экспорт ячменя упал в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн, кукурузы — на 11,6%, до 103 тыс. тонн.

На фоне сокращения поставок через порты Азово-Черноморского бассейна зерновые грузы стали активнее перемещаться в другие направления. Так, Усть-Луга в сентябре отгрузила 530,2 тыс. тонн зерна, хотя годом ранее поставок из этого порта в этот период не было. Высоцк увеличил перевалку в 9,5 раза — до 342 тыс. тонн с 36 тыс. тонн. В совокупности на два балтийских порта пришлась половина сентябрьского объема российского экспорта.

Крупным центром перевалки стала и Астрахань, отправившая 280,8 тыс. тонн зерна — на 17% больше, чем годом ранее. Через Махачкалу прошло 63 тыс. тонн, почти вдвое больше сентябрьского показателя 2025 года. Из Махачкалы зерно в основном направлялось в Иран, из Астрахани — в Иран и Афганистан.

Новороссийск, напротив, резко сократил объемы: в сентябре через него прошло 177,8 тыс. тонн против почти 2,4 млн тонн годом ранее. Помимо Туапсе и Новороссийска, среди крупных южных портов в статистике РЗС фигурирует также порт, откуда было отгружено 102,7 тыс. тонн зерна против 203,3 тыс. тонн год назад.

Одновременно сузился круг покупателей российской пшеницы. В сентябре ее поставляли в 12 стран, тогда как годом ранее — в 37. Крупнейшим направлением оставался Египет, но объем поставок туда сократился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. тонн. В Кению отправили 155,6 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию — 131 тыс. тонн, в Ливию — 97,7 тыс. тонн. Иран, напротив, увеличил закупки на 23,6%, до 92 тыс. тонн.

За первые три месяца текущего сельхозсезона — с июля 2026 года — Россия экспортировала 5,4 млн тонн зерна. Годом ранее за тот же период показатель составлял 14,4 млн тонн. Поставки пшеницы снизились с 12,1 млн до 4,5 млн тонн.

По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, сентябрьский экспорт характеризовался смещением части зерновых потоков в балтийские порты и изменением географии поставок. Одновременно российская пшеница четвертого класса подешевела за месяц на 7,3% — до 8,62 тыс. рублей за тонну.

Валерий Климов