Туапсе почти вдвое сократил отгрузку зерна на экспорт

В сентябре через порт Туапсе на экспорт отправили 102,7 тыс. тонн зерна против 203,3 тыс. тонн в сентябре 2025 года. Снижение отгрузок из Туапсе произошло на фоне общего сокращения российского зернового экспорта: за месяц за рубеж было отправлено около 1,7 млн тонн основных видов зерна — в 3,8 раза меньше год к году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

Сильнее всего сократились поставки пшеницы — в четыре раза, до 1,36 млн тонн. Экспорт ячменя уменьшился в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн, кукурузы — на 11,6%, до 103 тыс. тонн.

Сокращение поставок через южные порты сопровождалось перераспределением зерновых потоков. В сентябре около половины российского экспорта пришлось на два порта Балтики — Усть-Лугу и Высоцк. Через них отгрузили 530,2 тыс. и 342 тыс. тонн соответственно. При этом годом ранее Усть-Луга зерно в сентябре не отгружала, а объем перевалки через Высоцк составлял 36 тыс. тонн.

Еще одним крупным направлением стала Астрахань: порт увеличил отгрузку зерна на 17%, до 280,8 тыс. тонн. В Махачкале объем перевалки вырос почти вдвое, до 63 тыс. тонн. Основными получателями зерна из Махачкалы и Астрахани стали Иран и Афганистан.

Одновременно резко снизились объемы через Новороссийск — до 177,8 тыс. тонн против почти 2,4 млн тонн годом ранее. В результате Туапсе по объему сентябрьских отгрузок оказался сопоставим с Новороссийском, хотя год назад разрыв между портами был значительно больше.

Изменилась и география экспорта пшеницы. В сентябре ее поставляли в 12 стран против 37 годом ранее. Крупнейшим покупателем оставался Египет, однако объем поставок туда снизился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. тонн. В Кению экспортировали 155,6 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию — 131 тыс. тонн, в Ливию — 97,7 тыс. тонн. Поставки в Иран, напротив, выросли на 23,6%, до 92 тыс. тонн.

С начала сезона, с июля 2026 года, Россия экспортировала 5,4 млн тонн зерна против 14,4 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Экспорт пшеницы составил 4,5 млн тонн против 12,1 млн тонн годом ранее.

По оценке директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, в сентябре основными тенденциями стали рост отгрузок через балтийские порты и расширение географии поставок. При этом российская пшеница четвертого класса за месяц подешевела на 7,3%, до 8,62 тыс. руб. за тонну.

Валерий Климов