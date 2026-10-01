Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 227 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в течение дня 1 октября ликвидировали 227 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина