В Краснодаре из-за подтопления перекрыли участок улицы Московской

В Краснодаре из-за подтопления проезжей части перекрыто движение на участке улицы Московской. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Проехать нельзя от улицы Гомельской при движении к улице Петра Метальникова. Водителей просят временно искать альтернативные маршруты.

В данный момент на улице Московской штатно работает насосная станция. Отмечается, что дождевая вода постепенно уходит. Как только она уйдет полностью, движение откроют в обычном режиме.

Алина Зорина