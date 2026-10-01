Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре из-за подтопления перекрыли участок улицы Московской

В Краснодаре из-за подтопления проезжей части перекрыто движение на участке улицы Московской. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Проехать нельзя от улицы Гомельской при движении к улице Петра Метальникова. Водителей просят временно искать альтернативные маршруты.

В данный момент на улице Московской штатно работает насосная станция. Отмечается, что дождевая вода постепенно уходит. Как только она уйдет полностью, движение откроют в обычном режиме.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд