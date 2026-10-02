Средняя стоимость отдыха в санаториях Кубани за полугодие снизилась на 140 рублей в день

Средняя стоимость пребывания в санаториях Краснодарского края в январе—июне 2026 года составила 3,87 тыс. рублей в день против 4,01 тыс. рублей годом ранее. Снижение составило около 140 рублей, или 3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как уточнили в ассоциации, показатели рассчитаны на основе данных ЕМИСС. В исследовании сопоставляются число размещенных лиц, количество ночевок, средняя стоимость пребывания и доходы санаторно-курортных организаций за первые полугодия 2021–2026 годов.

В первом полугодии 2024 года средняя стоимость санаторного дня на Кубани составляла 3,56 тыс. рублей, в 2025-м — 4,01 тыс., а в 2026 году снизилась до 3,87 тыс. рублей. При этом число размещенных лиц уменьшилось с 672 тыс. в 2024 году до 638 тыс. в 2025-м и 632 тыс. человек в 2026 году.

Количество ночевок после снижения в 2025 году выросло: с 5,894 млн в первом полугодии 2024 года до 5,564 млн в 2025-м, а затем до 5,675 млн в январе—июне 2026 года. За последний год показатель увеличился на 2%.

Доходы санаторно-курортных организаций края в первом полугодии 2026 года составили 21,969 млрд рублей против 22,298 млрд годом ранее и 20,991 млрд рублей в 2024 году. За последний год показатель сократился на 1%.

Валерий Климов