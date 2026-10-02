На Кубани число отдыхающих в санаториях сократилось на 6 тыс. человек за полугодие

В январе—июне 2026 года в санаториях Краснодарского края разместились 632 тыс. человек против 638 тыс. годом ранее. Снижение составило 6 тыс. человек, или 1%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как уточнили в ассоциации, расчеты основаны на данных ЕМИСС. Для анализа сопоставлялись показатели санаторно-курортной отрасли за первые полугодия 2021–2026 годов, включая число размещенных лиц, количество ночевок, среднюю стоимость пребывания и доходы организаций.

В первом полугодии 2024 года санатории Краснодарского края приняли 672 тыс. человек, в январе—июне 2025 года — 638 тыс., а в первом полугодии 2026-го — 632 тыс. Таким образом, за два года число размещенных лиц сократилось на 40 тыс. человек.

Количество ночевок в 2024 году составляло 5,894 млн, в 2025-м снизилось до 5,564 млн, а в первом полугодии 2026 года выросло до 5,675 млн. За последний год показатель увеличился на 2%.

Средняя стоимость пребывания при этом снизилась с 4,01 тыс. рублей в день в первом полугодии 2025 года до 3,87 тыс. рублей в 2026-м — на 3%. Доходы санаторно-курортных организаций составили 21,969 млрд рублей против 22,298 млрд годом ранее, сократившись на 1%.

Роман Лаврухин