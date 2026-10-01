Для устранения последствий дождя в Краснодаре подготовили спецтехнику

Вечером 1 октября в Краснодаре продолжается дождь, в городе дежурят 34 единицы спецтехники и 13 мотопомп Службы спасения. Об этом сообщили в МЦУ города.

Также на территории краевого центра работает аварийная бригада по содержанию насосных станций. Ситуацию мониторят специалисты ЕДДС, департамента транспорта и Центра организации дорожного движения.

На данный момент от жителей поступили четыре заявки на откачку воды — в Музыкальном микрорайоне и жилом районе Новознаменском. Спецтехника дежурит в районе Вишняковского моста, подтопления также отслеживают в других частях города.

Оставить заявку на откачку воды можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (861) 214-33-36.

Алина Зорина