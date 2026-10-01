Вечером 2 и 3 октября в Краснодаре изменится движение пяти трамвайных маршрутов

Из-за капитального ремонта стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя вечером 2 и 3 октября изменится движение трамваев №4, 5, 8, 11 и 15. Об этом сообщили в МЦУ города.

Трамвай №4 «Ул. Индустриальная — Комсомольский мкр» 2 октября последний раз отправится от Индустриальной в 22:19 и из Комсомольского микрорайона в 22:09. 3 октября — в 21:39 и 20:37 соответственно. После этого вагоны из Комсомольского микрорайона поедут по улицам Ставропольской и Садовой до конечной «Ул. Декабристов».

Маршрут №5 «Ул. Е. Бершанской — ул. П. Метальникова» 2 октября изменится только для последнего рейса от Метальникова в депо — в 22:56 вагон проследует по Садовой в Восточное депо. 3 октября последние отправления: от Бершанской в 21:27, от Метальникова в 21:12. После 21:20 вагоны от Метальникова пойдут по Садовой.

Трамвай №8 «Хладокомбинат — ул. П. Метальникова» 2 октября изменится только для вагонов от Метальникова в депо — после 22:40 они поедут по Садовой в Восточное депо. 3 октября последние отправления: от Хладокомбината в 21:23, от Метальникова в 21:04. После 21:20 вагоны от Метальникова будут следовать по Садовой до конечной «Хладокомбинат».

Маршрут №11 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный мкр.» 2 октября последний раз отправится от вокзала в 22:44 и из Юбилейного в 22:05. 3 октября — в 21:59 и 21:23. 2 октября рейс в 22:25 пойдет из Юбилейного до остановки «Ул. Железнодорожная», затем по улицам Дмитриевская Дамба и Горького обратно. 3 октября после 21:30 трамваи из Юбилейного будут следовать до конечной «Ул. Индустриальная».

Маршрут №15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — ул. П. Метальникова» изменится только вечером 3 октября. Последние отправления: от вокзала в 21:41, от Метальникова в 20:52. После 21:00 трамваи от Метальникова пойдут по улице Коммунаров до конечной «Ул. Индустриальная».

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Уточнить информацию можно по телефону (861) 262-51-15.

Алина Зорина