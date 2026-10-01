В Крыму на подготовку к отопительному сезону направили около 1 млрд рублей
На подготовку объектов ЖКХ Крыма к отопительному сезону потратили около 1 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
До 15 октября все объекты теплоснабжения будут готовы к работе в холодное время года. Из республиканского бюджета 294 млн руб. направили на формирование аварийного запаса материалов.
По словам главы Крыма, центральное отопление включают при устойчивом похолодании — если среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов или ниже в течение пяти суток подряд. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь тепло получат объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы и больницы. Аварийные бригады сформированы и готовы к нештатным ситуациям.
«Все 10 934 МКД должны быть готовы к началу отопительного сезона. Главы администраций несут прямую ответственность за каждый дом. Важно обратить внимание на проблемную группу — это МКД, которые находятся на непосредственном управлении жителями. Если вы еще не убедили граждан, что должна быть управляющая компания или ТСЖ, соответственно, это зона вашей ответственности»,— отметил Сергей Аксенов.