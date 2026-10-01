В Крыму на подготовку к отопительному сезону направили около 1 млрд рублей

На подготовку объектов ЖКХ Крыма к отопительному сезону потратили около 1 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

До 15 октября все объекты теплоснабжения будут готовы к работе в холодное время года. Из республиканского бюджета 294 млн руб. направили на формирование аварийного запаса материалов.

По словам главы Крыма, центральное отопление включают при устойчивом похолодании — если среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов или ниже в течение пяти суток подряд. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь тепло получат объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы и больницы. Аварийные бригады сформированы и готовы к нештатным ситуациям.

«Все 10 934 МКД должны быть готовы к началу отопительного сезона. Главы администраций несут прямую ответственность за каждый дом. Важно обратить внимание на проблемную группу — это МКД, которые находятся на непосредственном управлении жителями. Если вы еще не убедили граждан, что должна быть управляющая компания или ТСЖ, соответственно, это зона вашей ответственности»,— отметил Сергей Аксенов.

Алина Зорина