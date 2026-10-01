Кубань и Северная Осетия договорились усилить межпарламентскую работу

Законодательное собрание Краснодарского края и Парламент Республики Северная Осетия — Алания договорились усилить межпарламентское взаимодействие. Соответствующий проект соглашения депутаты Кубани одобрили на 87-й сессии ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, соглашение предусматривает развитие межпарламентских связей, обмен опытом в сфере законотворчества и расширение парламентского контроля.

В числе направлений сотрудничества обозначены совершенствование законодательного обеспечения социально-экономического развития двух регионов, взаимодействие при реализации национальных проектов, вопросы государственного строительства и местного самоуправления. Парламентарии также намерены совместно обсуждать проекты федеральных законов, поступающие в регионы, и участвовать в подготовке законодательных инициатив для внесения в Госдуму.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что активность региональных парламентов в нормотворческой работе влияет на дальнейшее совершенствование федерального законодательства. По его словам, площадкой для координации такой работы выступает Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА), в которой парламент Северной Осетии в качестве ассоциированного члена участвует около 16 лет.

«У Краснодарского края и Республики Северная Осетия — Алания нет общей географической границы, но при этом существует целый ряд общих целей» в развитии сельского хозяйства, туризма, охраны окружающей среды и транспортной логистики, заявил господин Бурлачко. По его словам, соглашение должно создать основу для системного обмена опытом в законотворческой деятельности и дальнейшего развития взаимодействия двух регионов, в том числе на площадке ЮРПА.

Вячеслав Рыжков