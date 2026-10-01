В ЗСК произошли кадровые перестановки

В Законодательном собрании Краснодарского края произошли кадровые изменения. На 87-м пленарном заседании депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий трех парламентариев в связи с их избранием в Государственную думу, а также включили в состав ЗСК нового депутата Юлию Бобылеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В начале заседания председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что краевая избирательная комиссия постановлением от 31 июля зарегистрировала Юлию Бобылеву депутатом Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. Госпожа Бобылева родилась в Якутске, в Краснодаре основала и возглавила автономную некоммерческую организацию «Интеграция», занимающуюся социальной интеграцией и реабилитацией людей с инвалидностью. С 2022 года организация также оказывает помощь участникам специальной военной операции.

Юрий Бурлачко поздравил Юлию Бобылеву с получением депутатского мандата. Парламентарии удовлетворили ее заявление о включении в состав комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Кроме того, депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Игоря Брагарника, Галины Головченко и Алексея Штаничева. Проект документа представил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Как следует из постановления, полномочия депутатов прекращены на основании их заявлений, с учетом решений соответствующих избирательных комиссий и в связи с избранием в Государственную думу девятого созыва.

Юрий Бурлачко от имени кубанского парламента поздравил бывших коллег с избранием в Госдуму. По его словам, они «достойно проявили себя» в ходе избирательной кампании и продемонстрировали высокие результаты.

Вячеслав Рыжков