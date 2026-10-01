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Администрацию Судака в Крыму обязали оборудовать пляж для инвалидов

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) подтвердил обязанность администрации Судака обеспечить доступность пляжа для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Иск подал прокурор Судака после проверки. Суды обязали администрацию установить на пляже специальные схемы, поручни, подъемник и пандус, а также оборудовать кабинки для переодевания людей, использующих кресла-коляски. Арендатора пляжа обязали благоустроить центральную дорожку.

Администрация муниципалитета обжаловала решения, ссылаясь на то, что пляжем владеет и пользуется акционерное общество «Туристско-оздоровительный комплекс "Судак"», а муниципалитет не имеет на него вещных прав. Кассационная инстанция эти доводы отклонила. Суд указал, что обязанность обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к пляжу и предоставляемым на нем услугам лежит на администрации Судака как собственнике земельного участка.

При этом обязанности арендатора по благоустройству территории, отметил суд, следуют из условий договора аренды.

Константин Соловьев

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