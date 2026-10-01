Стоимость отдыха в санаториях Анапы начинается от 62 тысяч на двоих за 10 дней

В санаториях Анапы бюджетные предложения на осень текущего года начинаются от 62,3 тыс. руб. на двоих на 10 дней. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан». Объекты уровня «четыре звезды» в Анапе стоят от 84,9 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В санаториях Сочи, по данным «Алеана», бюджетные предложения начинаются от 63 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. Объекты уровня «четыре звезды» — от 161,1 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре.

На курортах Кавминвод средняя цена в сутки с лечением на двоих в объектах эконом-сегмента составляет 12 тыс. руб., в среднем ценовом сегменте — 16 тыс. руб., в высоком ценовом сегменте — 24 тыс. руб.

«Традиционно в бархатный сезон на черноморском побережье растет спрос на санатории со стороны туристов 60+. Помимо программ с полноценным лечением, есть оздоровительные тарифы с небольшим набором процедур, которые также пользуются стабильным спросом»,— рассказали в туроператоре «Алеан».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отмечает, что туроператоры сегодня наблюдают серьезную неравномерность по спросу на санаторно-курортные услуги по разным регионам. По словам эксперта, те регионы, которые находятся в плюсе по спросу на туристический отдых (например Анапа или Геленджик), они же продолжают оставаться в плюсе и по санкуру, а те регионы, где наблюдался спад туристической активности (Большой Сочи или Каминводы), демонстрировали в этом сезоне снижение в санаторно-курортном сегменте.

«В какой-то мере медицинский туризм движется в тренде региональных потоков, а не своих собственных. Например, Анапа в этом сезоне по нашей компании выросла на 50%, соответственно, санатории Анапы приросли примерно на столько же»,— говорит господин Ромашкин.

Отметим, что, по данным NF Group, средняя стоимость оздоровления и проживания в российских санаториях в августе 2026 года составляла 35 тыс. руб. за человека в сутки. Как прокомментировал «Ъ-Новороссийск» основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев, данная цифра не отражает стоимость массового санаторного отдыха.

«Это премиальный сегмент, а не средний чек обычного гостя. Основной ценовой диапазон стандартной путевки с проживанием, питанием и лечением составляет от 5 до 12 тыс. руб. в сутки на человека как в Кавминводах, так и в Краснодарском крае. В средней полосе России можно найти предложения стоимостью от 3 тыс. руб. в сутки. Поэтому утверждение, что санаторный отдых в России стоит 35 тыс. рублей в сутки, способно отпугнуть людей. В действительности за эту сумму можно провести несколько полноценных дней в хорошем санатории, получая проживание, питание и лечение»,— рассказал эксперт.

Подробнее о рынке санаторно-курортных услуг Северного Кавказа и Юга России — читайте в материале «Измучены Нарзаном».