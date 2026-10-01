Налоговую льготу для строительства отелей на Кубани продлили до 2030 года

В Краснодарском крае налоговая льгота для инвестиционных проектов по строительству отелей категории «три звезды» и выше продлена до 2030 года. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, беспрецедентная мера поддержки действует до 10 налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестпроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Уже в следующем году этот механизм будет распространяться на инвестиционные проекты стоимостью более 3 млрд руб. по строительству отелей категорий “четыре звезды” или “пять звезд”, санаториев с лицензией на медицинскую деятельность и реконструкцию таких объектов, а также по созданию и реконструкции объектов культурного наследия»,— рассказал глава региона.

По словам губернатора, на сегодняшний день более четверти объема всех активных инвестпроектов региона приходится на санаторно-курортный и туристский комплекс. За пять лет инвестпортфель отрасли вырос в 30 раз. Сейчас в активной стадии реализации находится свыше 220 проектов на общую сумму 1,5 трлн руб. «Для экономики края это более 55,5 тыс. новых рабочих мест, увеличение туристического потока на курорты и другие территории края, рост налогов от предприятий, в том числе смежных отраслей»,— говорит господин Кондратьев.

Он также напомнил, что в процессе поэтапного создания комфортных условий для инвестиций в санаторно-курортную отрасль власти Краснодарского края запретили на курортных территориях многоэтажное жилищное строительство в 500-метровой зоне от уреза воды. Это, по словам губернатора, позволило отельерам выйти на первую линию.

По словам Вениамина Кондратьева, в создание пяти крупнейших инвестиционных проектов в санаторно-курортной отрасли на Кубани вложат 62,5 млрд руб. Один из таких проектов — реконструкция гостиницы «Приморская» в Сочи, в том числе исторического здания 1936 года. Планируется, что инвестор сохранит архитектуру и парковую территорию гостиницы, а также создаст современный комплекс на 1400 мест, соответствующий пятизвездочному уровню. Кроме того, в Адлере планируется построить гостиничный комплекс Mandarin Garden (5*), инфраструктуру которого составят центр косметологии и спа, фитнес-центр, термальный комплекс, бассейны и др.

«Важно, что крупные гостиничные и оздоровительные комплексы строят не только на побережье, а развивают и другие территории края. В этом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о создании всесезонного курорта в Северском районе. Там на площади 208 га построят гостинично-термальный комплекс и винодельню»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Полное интервью с Вениамином Кондратьевым, посвященное инвестиционной политике в регионе, читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко