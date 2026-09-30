Количество кредитных карт у жителей Северного Кавказа увеличилось за год на 2,3%

В Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 1 июля 2026 года было зарегистрировано 2,17 млн кредитных карт. Это на 0,04% больше, чем в начале года, и на 2,28% больше, чем год назад (2,17 млн и 2,12 млн карт соответственно). Данные предоставили «Ъ-Кавказ» в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным регулятора, в Ставропольском крае на 1 июля 2026 года было зафиксировано 975,9 тыс. кредиток, что на 0,04% больше, чем было на 1 января 2026-го, и на 2,28% больше, чем было на 1 июля 2025-го (975,5 тыс. и 954,1 тыс. соответственно).

Как пишет «Ъ-Ростов», по состоянию на конец первого полугодия 2026 года у жителей Ростовской области на руках было 1,73 млн выданных банками кредитных карт. Это на 1,13% больше, чем на 1 января текущего года, и на 4,25% больше, чем на 1 июля 2025-го (1,71 млн и 1,66 млн соответственно). По данным «Ъ-Кубань», на 1 июля текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано 2,66 млн выданных банками кредитных карт, что на 2,15% больше, чем по состоянию на начало года, и на 5,29% больше, чем на 1 июля 2025 года (2,61 млн и 2,53 млн карт соответственно). Всего на конец первого полугодия 2026-го в Южном федеральном округе было зарегистрировано 6,97 млн выданных банками кредитных карт. Это на 2,03% больше, чем на начало года и на 3,25% больше, чем на 1 июля 2025 года (6,83 млн и 6,75 млн карт соответственно).

Согласно сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле текущего года в Ставропольском крае было выдано 18,5 тыс. новых кредитных карт, что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее. В целом по России в июле выдали 1,27 млн новых кредитов, что на 1,6% меньше, чем в июне (1,30 млн).

И. о. заместителя директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Екатерина Мусаева считает, что сегмент кредитных карт претерпел заметную трансформацию к середине 2026 года. По ее словам, если в 2025 году рыночный портфель еще демонстрировал рост в среднем на 4%, то в 2026-м фокус смещается с количества выданных карт на качество кредитного портфеля и его рентабельность.

Что касается среднего размера лимитов по кредитным картам, то в Ставропольском крае по состоянию на август текущего года он составлял 97,1 тыс. руб. (24-е место по России). Средний лимит по кредиткам на Ставрополье снизился за месяц на 7,1%.

Екатерина Мусаева считает, что одна из ключевых причин невысоких кредитных лимитов — ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ), введенных Банком России с 2023 года.

«На сегодня правила стали еще жестче: на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% может приходиться не более 10% всех выдач кредитных карт, а для клиентов с ПДН выше 80% лимит фактически обнулен. Банк может быть готов одобрить большую сумму, но, если квартальная квота на "рискованных" заемщиков уже выбрана, клиенту предложат меньший лимит, чтобы не нарушить нормативы. Так, например, в Ставропольском филиале Россельхозбанка средний лимит по кредитным картам сейчас составляет около 50 тыс. руб. Это отражает как регуляторные требования, так и региональную специфику: в разных субъектах уровень доходов и долговой нагрузки различается, что влияет и на спрос, и на одобряемые суммы»,— комментирует госпожа Мусаева.

Подробнее о рынке кредитных карт в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — читайте в материале «Банки сворачивают карты».

Дмитрий Михеенко