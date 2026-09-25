Банки сворачивают карты

Рынок кредитных карт на юге и Северном Кавказе претерпевает трансформацию. Согласно статистике, количество держателей кредиток за последний год незначительно выросло, но объемы выдачи карт ежемесячно сокращаются. Заметно снижаются и лимиты по картам, которые на август текущего года по регионам ЮФО и СКФО уже меньше 100 тыс. руб. Банкиры прогнозируют новый рост выдачи кредитных карт через «год-два», когда восстановится рынок. По мнению аналитиков, жизнеспособность кредиток для потребителей объясняется простотой их использования и длительными беспроцентными периодами, для банков — способностью контролировать клиента и высокими (до 70% и выше) процентными ставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля 2026 года в Южном федеральном округе было зарегистрировано 6,97 тыс. выданных банками кредитных карт. Это на 2,03% больше, чем на начало года и на 3,25% больше, чем на 1 июля 2025 года (6,83 тыс. и 6,75 тыс. карт соответственно). Данные предоставлены «Review. Юг России» в Южном ГУ ЦБ РФ. В Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на начало второго полугодия текущего года было зарегистрировано 2,17 тыс. кредитных карт, что на 0,04% больше, чем в начале года, и на 2,28% больше, чем год назад (2,17 тыс. и 2,12 тыс. карт соответственно).

В ЮФО по количеству выданных кредиток лидирует Краснодарский край. По данным на 1 июля 2026-го на Кубани было зарегистрировано 2,66 тыс. кредитных карт, что на 2,15% больше, чем на 1 января текущего года, и на 5,29% больше, чем на 1 июля 2025 года (2,61 тыс. и 2,53 тыс. карт соответственно).

У жителей Ростовской области на 1 июля на руках было 1,73 тыс. кредиток, что на 1,13% больше, чем на 1 января, и на 4,25% больше, чем на 1 июля 2025-го (1,71 тыс. и 1,66 тыс. соответственно). В Ставропольском крае, по данным Южного ГУ Банка России, на 1 июля 2026 года зафиксировано 975,9 кредиток, что на 0,04% больше, чем было на 1 января 2026-го, и на 2,28% больше, чем было на 1 июля 2025-го (975,5 тыс. и 954,1 тыс. соответственно).

Согласно сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле текущего года на Кубани выдано 52,8 тыс. новых кредиток, что на 3,3% меньше, чем месяцем ранее. В Ростовской области выдано 35,6 тыс. новых карт (–3,8%), в Ставропольском крае — 18,5 тыс. (–3,1%). В целом по России в июле выдали 1,27 млн новых кредитов, что на 1,6% меньше, чем в июне (1,30 млн). Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в июле 2024 года — до падения выдачи розничных кредитов, связанного с мероприятиями регулятора по «охлаждению» кредитного рынка,— было выдано почти в два раза больше кредиток, чем в июле 2026 года.

Краснодарский край на третьем месте по числу выданных новых кредитных карт в июле 2026 года. Больше только в Москве (104,1 тыс. карт) и Московской области (75,6 тыс.). На четвертом и пятом местах Санкт-Петербург (50,9 тыс.) и Свердловская область (40,9 тыс.).

При этом Ростовская область и Краснодарский край входят в топ-5 российских регионов с наиболее серьезной динамикой сокращения числа выданных новых кредиток. Рейтинг возглавляют Иркутская область (–5,4%), Приморский (–5,1%) и Пермский (–5%) края.

Выдача кредитных карт в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, констатирует Алексей Волков. Это, по его словам, свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем.

Рынок претерпел трансформацию

Директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник полагает, что рынок кредитных карт сейчас проходит фазу осторожного восстановления после резкого сжатия. Пик, по его словам, пришелся на 2024 год, дальше дорогие деньги и ограничения регулятора «срезали» выдачи. «За первые семь месяцев 2026-го банки оформили примерно на треть меньше карт, чем за тот же период двумя годами ранее, а по сумме лимитов падение еще глубже. При этом к прошлому году рынок уже не проседает, а в августе, по данным ОКБ, было выдано 1,54 млн карт — максимум с начала 2025 года. Правда, во многом это сезонность: отпуска и сборы детей к школе. Сами кредитные бюро ждут, что осенью выдачи вернутся к более скромным значениям»,— говорит господин Пташник.

И. о. заместителя директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Екатерина Мусаева считает, что сегмент кредитных карт претерпел заметную трансформацию к середине 2026 года.

По ее словам, если в 2025 году рыночный портфель еще демонстрировал рост в среднем на 4%, то в 2026-м фокус смещается с количества выданных карт на качество кредитного портфеля и его рентабельность.

В то же время советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов считает, что сегмент кредитных карт в России сейчас скорее стабилизируется, чем растет. Банки, по словам эксперта, стали осторожнее. «Кредитная карта хороша тем, что для клиента это доступный резерв на случай краткосрочного дефицита денег. А если погасить долг в льготный период, проценты можно не платить. Банки все больше смотрят не на объем выдач, а на качество заемщика. Поэтому карты продолжают выдавать, но лимиты становятся более консервативными»,— говорит господин Вересов.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уверен, что сегмент кредитных карт в РФ продолжает постепенно развиваться. Так, по данным ОКБ, за январь—август было выдано 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 1,2 трлн руб. К аналогичному периоду прошлого года количество выдач увеличилось на 11%, а лимит — на 4%. «Между тем число держателей кредиток в стране уже приблизилось к 30 млн человек, так что рынок, по-видимому, постепенно приближается к насыщению. И новые выдачи уже в значительной степени идут на замену старых карт, с истекающим сроком действия, а также за счет переманивания банками клиентов у конкурентов»,— говорит господин Додонов.

По оценкам ВТБ, рост рынка кредитных карт по итогам года не превысит 1%.

Как рассказал «Review. Юг России» управляющий ВТБ в Краснодарском крае — вице-президент банка Сергей Кадакин, банки по-прежнему сконцентрированы на качестве и рентабельности кредитных портфелей в этом сегменте. «Банки более взвешенно подходят к оценке текущих заемщиков (оптимизируют лимиты, грейс-периоды и программы лояльности) и предлагают клиентам оформлять новые кредитные карты на дифференцированных условиях (процентная ставка, длина льготного периода) в зависимости от сегмента клиента»,— говорит банкир.

По его словам, за первое полугодие 2026 года ВТБ в Краснодарском крае выдал 79,8 тыс. кредитных карт. В среднем лимиты по картам в банке составляют до 100 тыс. руб. «Чаще всего кредитной картой жители Кубани расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за товары для дома. При этом все больше клиентов используют их не как способ "перехватить до зарплаты", а как инструмент для повседневных расходов с кешбэком и возможностью перевода покупок в рассрочку»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

Банки сокращают лимиты

Что касается среднего размера лимитов по кредитным картам, то в Краснодарском крае по состоянию на август текущего года он составляет 99,3 тыс. руб. (18-е место по России), в Ростовской области — 98,5 тыс. руб. (22-е место по РФ), в Ставропольском крае — 97,1 тыс. руб. (24-е место), в Республике Крым — 84 тыс. руб. (30-е место). Средний лимит по кредиткам на Кубани снизился за месяц на 12,4%, на Дону — на 12,1%, на Ставрополье — на 7,1%, в Крыму — на 21,6%. В России в августе 2026 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 107,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в августе 2025 года — 121,4 тыс. руб.), а с предыдущим месяцем — на 4,2% (в июле 2026 года — 112,7 тыс. руб.). Соответственно, все южные регионы имеют общую особенность — средние лимиты по картам ниже общероссийского, как и динамика снижения.

По словам Ивана Пташника, вероятно, это прежде всего картина осторожности банков, а не специфики региона. Он констатирует, что спрос на кредиты на юге высокий, и банки его не игнорируют: карту одобряют многим, но стартовый лимит ставят минимальный. Причин здесь, по словам эксперта, несколько.

«Первая — структура доходов. Курорты, сельское хозяйство, стройка, торговля: заработок во многом сезонный, у заметной части людей он неофициальный или его сложно подтвердить. Скоринг видит нерегулярные поступления и закладывает осторожность прямо в лимит. Вторая причина — регулирование. Банк России ограничивает долю выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и к концу года эти требования только ужесточаются. Кредитная карта здесь особенно чувствительна: при расчете нагрузки учитывается сам лимит, даже если человек им не пользуется. Каждый лишний рубль лимита расходует квоту банка, поэтому раздавать крупные суммы тем, чей доход сложно подтвердить, ему просто невыгодно»,— рассказывает господин Пташник.

Третья причина «скромных» лимитов по кредиткам в южных и северокавказских регионах, по словам директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре, связана с ролью самой карты. Эксперт отмечает, что для многих жителей края кредитка — первый продукт в конкретном банке, а при первом знакомстве логично дать немного и посмотреть, как человек платит.

«Если через полгода дисциплина хорошая, лимит, как правило, повышают. Так что низкий средний лимит отчасти отражает большое число новых клиентов, а не только их платежеспособность. Но у этой картины есть и обратная сторона. Небольшой лимит при высоком спросе часто означает, что карту берут не под крупную покупку, а как запас на случай, когда нужно перекрыть месяц-другой между сезонными заработками. Сценарий удобный, но рискованный: если межсезонье затянется, долг выйдет за льготный период и начнет обходиться примерно в 50% годовых»,— говорит Иван Пташник.

Екатерина Мусаева считает, что одна из ключевых причин невысоких кредитных лимитов — ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ), введенных Банком России с 2023 года.

«На сегодня правила стали еще жестче: на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% может приходиться не более 10% всех выдач кредитных карт, а для клиентов с ПДН выше 80% лимит фактически обнулен. Банк может быть готов одобрить большую сумму, но, если квартальная квота на "рискованных" заемщиков уже выбрана, клиенту предложат меньший лимит, чтобы не нарушить нормативы. Так, например, в Ставропольском филиале Россельхозбанка средний лимит по кредитным картам сейчас составляет около 50 тыс. руб. Это отражает как регуляторные требования, так и региональную специфику: в разных субъектах уровень доходов и долговой нагрузки различается, что влияет и на спрос, и на одобряемые суммы»,— комментирует госпожа Мусаева.

Игорь Додонов считает, что низкие лимиты в южных регионах могут быть связаны с более высокими экономическими рисками в них, в частности из-за близости к зоне СВО. А Алексей Вересов не видит противоречий в большой количественной выдаче кредитных карт в регионах юга и низких лимитах по ним.

Банки, по мнению эксперта, готовы выдавать карты большому числу клиентов, но ограничивают риск на одного заемщика. Это особенно логично на фоне роста просроченной задолженности в регионе.

«Краснодарский край — крупный и экономически активный регион, поэтому высокий объем выдач закономерен. При этом на юге заметную роль играют сезонные отрасли, малый бизнес и самозанятость. Доход таких заемщиков может быть достаточно высоким, но менее стабильным или хуже подтверждаться стандартными банковскими моделями. В такой ситуации банк может не отказывать клиенту, а просто дать меньший лимит»,— комментирует советник Ассоциации корпоративных казначеев.

Удобный инструмент или дорогой кредит

Популярность кредитных карт, по словам Ивана Пташника, объяснить несложно. Эксперт отмечает, что кредитка — это не разовый заем, а возобновляемый резерв: оформил один раз, и деньги под рукой, когда понадобятся. Плюс льготный период — если гасить долг вовремя, банку можно не платить ничего.

«Сам продукт за последние годы заметно изменился. Беспроцентные периоды растянулись с привычных 50–55 дней до 100, 150 и даже 200 дней, у ряда банков они распространяются уже и на снятие наличных. Карта все чаще выпускается сразу в цифровом виде и оформляется за несколько минут в приложении. А параллельно у кредиток появился серьезный конкурент — сервисы рассрочки на маркетплейсах, которые забирают часть мелких покупок. Длинный льготный период, кажется, во многом ответ именно на эту конкуренцию: это самый понятный для клиента аргумент»,— говорит директор краснодарского филиала «Цифра брокер».

По словам Игоря Додонова, для потребителей преимущество кредитных карт заключается в льготном (грейс-) периоде, который может быть весьма длительным и в течение которого заемными средствами можно пользоваться фактически бесплатно. Кроме того, отмечает аналитик «Финама», кредит по кредитной карте не надо выбирать сразу, можно это делать постепенно, по мере надобности. При этом после погашения задолженности лимит снова становится доступен для новых покупок. Кроме того, по кредитным картам многих банков действуют программы лояльности — кешбэки, разные бонусы и т. п.

Иван Пташник считает, что для потребителя главные плюсы — гибкость и возможность какое-то время пользоваться деньгами банка бесплатно, если соблюдать дисциплину. «Кешбэк и бонусы — приятное дополнение, но ставить их на первое место было бы неверно.

У банка логика другая. Кредитная карта остается одним из самых доходных розничных продуктов: банк зарабатывает на процентах тех, кто не уложился в льготный период, на комиссиях за наличные и платные услуги, на межбанковской комиссии с каждой покупки.

Кроме того, карта — удобный способ присмотреться к клиенту. Небольшой лимит, несколько месяцев наблюдения за тем, как человек платит, а дальше либо повышение лимита, либо предложение других продуктов»,— комментирует господин Пташник.

Игорь Додонов согласен, что преимущество кредитных карт в привлечении и удержании клиентов, а также — в дополнительных комиссиях по картам. Также кредитки, по его словам, позволяют банкам более эффективно регулировать кредитный риск — за счет изменения лимита по карте. «Средние ставки по кредиткам (ПСК) сейчас находятся в диапазоне от 45 до 55% годовых. А по отдельным операциям реальные ставки могут превышать 60–70%»,— говорит господин Додонов.

По словам Ивана Пташника, средняя полная стоимость кредита по картам, по данным бюро кредитных историй, весной поднималась выше 54% годовых, в августе держалась около 50%. И это при ключевой ставке 14%, которую Банк России сохранил на сентябрьском заседании. «Разрыв в три с половиной раза объясняется тем, что в цену карты банк закладывает риск: это необеспеченный долг без понятного графика погашения, и вероятность невозврата по нему выше, чем по большинству других кредитов. Разумней относиться к кредитке так: при погашении в срок это бесплатный инструмент, при выходе за льготный период — один из самых дорогих способов занять деньги»,— комментирует директор краснодарского филиала «Цифра брокер».

«Лимит уже открыт»

По мнению Алексея Вересова, для клиента главное преимущество кредитной карты в гибкости: лимит уже открыт, а после погашения деньги снова доступны. Он уверен, что при грамотном использовании грейс-периода это удобный инструмент управления личными финансами, но при выходе за льготный период — кредитка становится дорогим кредитом.

Для банка, по словам советника Ассоциации корпоративных казначеев, это долгосрочный продукт: можно видеть платежное поведение клиента, менять лимит и управлять риском без оформления нового кредита. «Условия банков сильно различаются. В рамках льготного периода ставка может быть нулевой. После его окончания по массовым предложениям ориентир сегодня составляет примерно 30–60% годовых и выше»,— говорит господин Вересов.

Екатерина Мусаева, говоря о дальнейших перспективах рынка кредитных карт, констатирует, что рост на нем начнется не ранее чем через год-два.

«Сейчас же — время оздоровления рынка: рост выдач сдерживается высокими ставками и регулированием, но качество портфеля улучшается, а банки сосредоточены на удержании уже имеющихся клиентов»,— говорит представитель Россельхозбанка.

Иван Пташник считает, что держателю кредитной карты следует воспринимать льготный период как жесткий срок, а не как ориентир. Кредитка, по словам эксперта, выгодна тому, кто заранее знает, из каких денег закроет долг до окончания беспроцентного периода. Снимать с нее наличные и вносить только минимальный платеж — самый дорогой вариант из возможных. «Если карта лежит без дела, а в ближайшее время планируется крупный кредит, ее имеет смысл закрыть или хотя бы снизить лимит. Он учитывается в долговой нагрузке и вполне может стать причиной отказа»,— резюмирует господин Пташник.

Дмитрий Михеенко