Количество кредитных карт у жителей Ростовской области выросло за год на 4,25%

По состоянию на конец первого полугодия 2026 года у жителей Ростовской области на руках было 1,73 млн выданных банками кредитных карт. Это на 1,13% больше, чем на 1 января текущего года, и на 4,25% больше, чем на 1 июля 2025-го (1,71 млн и 1,66 млн соответственно). Данные «Ъ-Ростов» предоставили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для сравнения: в Краснодарском крае на 1 июля было зарегистрировано 2,66 млн выданных кредиток, что на 2,15% больше, чем по состоянию на 1 января 2026 года, и на 5,29% больше, чем на 1 июля 2025-го (2,61 млн и 2,53 млн карт соответственно). Всего в Южном федеральном округе, по данным регулятора, на конец первого полугодия текущего года было зарегистрировано 6,97 млн кредитных карт, что на 2,03% больше, чем на начало года и на 3,25% больше, чем на 1 июля 2025 года (6,83 млн и 6,75 млн карт соответственно).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Ростовская область входит в топ-5 российских регионов с наиболее серьезной динамикой сокращения числа выданных новых кредиток: в июле текущего года на Дону было выдано 35,6 тыс. кредитных карт (на 3,8% меньше, чем месяцем ранее).

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уверен, что сегмент кредитных карт в РФ продолжает постепенно развиваться. Так, по данным ОКБ, за январь—август было выдано 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 1,2 трлн руб. К аналогичному периоду прошлого года количество выдач увеличилось на 11%, а лимит — на 4%.

«Между тем число держателей кредиток в стране уже приблизилось к 30 млн человек, так что рынок, по-видимому, постепенно приближается к насыщению. И новые выдачи уже в значительной степени идут на замену старых карт, с истекающим сроком действия, а также за счет переманивания банками клиентов у конкурентов»,— говорит господин Додонов.

Что касается среднего размера лимитов по кредитным картам, то в Ростовской области по состоянию на август текущего года он составляет 98,5 тыс. руб. (22-е место по РФ). Средний лимит по кредиткам на Дону снизился за месяц на 12,1%.

Игорь Додонов считает, что низкие лимиты в южных регионах могут быть связаны с более высокими экономическими рисками в них, в частности из-за близости к зоне СВО. Эксперт, в то же время, отмечает, что преимущество кредитных карт для банков заключается в привлечении и удержании клиентов, а также — в дополнительных комиссиях по картам. Также кредитки, по его словам, позволяют банкам более эффективно регулировать кредитный риск — за счет изменения лимита по карте.

«Средние ставки по кредиткам сейчас находятся в диапазоне от 45 до 55% годовых. А по отдельным операциям реальные ставки могут превышать 60–70%»,— говорит господин Додонов.

Подробнее о рынке кредитных карт в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — читайте в материале «Банки сворачивают карты».

Дмитрий Михеенко