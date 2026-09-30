Количество кредитных карт у жителей Кубани выросло за год на 5,3%

По состоянию на 1 июля текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано 2,66 млн выданных банками кредитных карт. Это на 2,15% больше, чем по состоянию на начало года, и на 5,29% больше, чем на 1 июля 2025 года (2,61 млн и 2,53 млн карт соответственно). Данные предоставлены «Ъ-Кубань» пресс-службой Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регулятора, всего на конец первого полугодия 2026-го в Южном федеральном округе было зарегистрировано 6,97 млн выданных банками кредитных карт. Это на 2,03% больше, чем на начало года, и на 3,25% больше, чем на 1 июля 2025 года (6,83 млн и 6,75 млн карт соответственно).

Для сравнения: у жителей Ростовской области на 1 июля на руках было 1,73 млн кредиток, что на 1,13% больше, чем на 1 января, и на 4,25% больше, чем на 1 июля 2025-го (1,71 млн и 1,66 млн соответственно).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Ростовская область и Краснодарский край входят в топ-5 российских регионов с наиболее серьезной динамикой сокращения числа выданных новых кредиток: в июле текущего года на Кубани выдано 52,8 тыс. кредитных карт (на 3,3% меньше, чем месяцем ранее), на Дону — 35,6 тыс. новых карт (–3,8%).

В то же время, по данным бюро, Краснодарский край на третьем месте по числу выданных новых кредитных карт в июле 2026 года. Больше только в Москве (104,1 тыс. карт) и Московской области (75,6 тыс.).

Выдача кредитных карт в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Это, по его словам, свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем.

Директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник полагает, что рынок кредитных карт сейчас проходит фазу осторожного восстановления после резкого сжатия. Пик, по его словам, пришелся на 2024 год, дальше дорогие деньги и ограничения регулятора «срезали» выдачи.

«За первые семь месяцев 2026-го банки оформили примерно на треть меньше карт, чем за тот же период двумя годами ранее, а по сумме лимитов падение еще глубже. При этом к прошлому году рынок уже не проседает, а в августе, по данным ОКБ, было выдано 1,54 млн карт — максимум с начала 2025 года. Правда, во многом это сезонность: отпуска и сборы детей к школе. Сами кредитные бюро ждут, что осенью выдачи вернутся к более скромным значениям»,— говорит господин Пташник.

Подробнее о рынке кредитных карт в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — читайте в материале «Банки сворачивают карты».

Дмитрий Михеенко