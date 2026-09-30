Главу завода петард в Кубринске обвинили в незаконном производстве взрывчатки

Гендиректора предприятия по производству пиротехнической продукции в Кубринске, при пожаре на котором погибли 14 человек, Алексея Пронина обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Об этом сообщили в СКР.

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«Генеральный директор предприятия задержан, ему предъявлено обвинение в организации ненадлежащего осуществления производственной деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий и незаконном изготовлении взрывчатых веществ»,— говорится в сообщении ведомства.

Дома у Алексея Пронина и на предприятии проходят обыски. 30 сентября Переславский районный суд Ярославской области рассмотрит ходатайство следователя об аресте обвиняемого.

28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» в селе Кубринск Ярославской области произошел крупный пожар с детонацией пиротехники. Погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована. Главное о пожаре — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова