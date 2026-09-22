Число тяжеловесных грузовых поездов на Северной железной дороге выросло почти на 3% в январе-августе

В январе-августе 2026 года на станциях Северной железной дороги сформировано 2165 грузовых поездов весом свыше 6 тысяч тонн. Это на 2,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Увеличение веса грузового поезда — инструмент для повышения провозных способностей участков железной дороги с интенсивным движением, а также для эффективного использования локомотивного парка и экономии энергоресурсов»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Для организации тяжеловесного движения предварительно проводятся тягово-энергетические испытания локомотивов, испытания контактной сети и инфраструктуры. Формировать и отправлять грузовые составы большего веса позволяет, в том числе, обновление локомотивного парка. В этом году на ряде участков СЖД повышены нормы веса поездов, в частности, при вождении новыми тепловозами 2ТЭ25КМ до 6,4 тыс. тонн на участке Сольвычегодск – Кулой – Коноша.

Большинство тяжеловесных поездов на Северной магистрали формируются в Ярославле на станции Ярославль-Главный и в Вологде на станции Лоста.

Кроме того, по Северной магистрали следуют транзитные тяжеловесные поезда. Через участок Свеча – Кошта с января по август проследовало около 6,2 тыс. тяжеловесных составов. Между Александровом и Сонково – 1,4 тыс. Свыше 900 тяжеловесных поездов проследовало по участку Александров – Кошта, около 800 – Свеча – Маленьга. В транзитном тяжеловесном движении задействованы электровозы ВЛ11 и ВЛ80, новых серий «Ермак», «Гранит», «Синара», а также современные тепловозы 2ТЭ116УД, 2ТЭ25КМ.

Локомотивные бригады, занятые в тяжеловесном движении, проходят специальную подготовку. Свыше двухсот машинистов в январе-августе повысили свою квалификацию.