По данным с видеокамер на переездах Северной магистрали водителей-нарушителей стали штрафовать чаще

В 1,5 раза больше штрафов назначено автомобилистам за нарушения при пересечении железнодорожных переездов Северной магистрали с января по август 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 48 нарушителей получили штраф на сумму 5 тыс.руб., в прошлом году — 28. Основанием для взыскания служат видеозаписи с камер наблюдения, подтверждающие факт правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Более 100 железнодорожных переездов Северной магистрали оборудовано видеокамерами. Железнодорожники в этом году начали передавать записи с них через официальный сайт Госавтоинспекции по ускоренной схеме, используя цифровые сервисы «Госуслуг». В результате оперативно выносится постановление о наложении административного штрафа.

Наибольшее число нарушений, повлекших штрафы, зафиксировано на ряде переездов в Вологодской, Ярославской и Костромской областях. Водители получают штрафы за проезд под запрещающий сигнал светофора или обгон на железнодорожном переезде.

Отметим, что число оштрафованных нарушителей увеличено на фоне снижения общего числа замечаний к водителям, которые фиксируют дежурные работники на переездах. На каждое третье отмеченное железнодорожниками нарушение был оформлен штраф. В прошлом году — на каждое десятое.

СЖД призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, напоминая, что поезд невозможно остановить мгновенно, а цена ошибки на переезде может быть слишком высокой.