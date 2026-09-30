Эксперты оценили рост тарифов на вывоз ТКО в Новороссийске

С 1 октября тариф Южного регионального оператора на вывоз ТКО в Новороссийской зоне для населения составит 706,63 руб. за куб. м, для бизнеса — 2 057,38 руб. Новые ставки для зон обслуживания Южного регионального оператора были утверждены краевым департаментом госрегулирования тарифов в декабре 2025 года. Эксперты считают повышение для жителей умеренным, однако отмечают существенный рост нагрузки на предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С учетом нормативов ежемесячный платеж для жителей Новороссийска и Геленджика составит 150,34 руб. с человека в многоквартирных домах и 196,29 руб. в частном секторе. Для бизнеса тариф вырастет на 174,7% по сравнению с действовавшим с января по сентябрь.

Руководитель направления экологического администрирования «Росутилизации» Яна Назарова отмечает резкий разрыв между зонами обслуживания одного оператора. В Новороссийской зоне тариф для бизнеса с октября составит 2 057,38 руб. за куб. м, тогда как в Староминской — 937,20 руб. При этом с января 2027 года ставка для бизнеса Новороссийской зоны должна снизиться до 1 119,21 руб.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Аксана Тургаева считает, что рост тарифа для населения на 14,4% во многом объясняется низкой базой. В начале 2026 года после смены регионального оператора тариф был снижен почти на 12%. Если сравнивать ставку октября с декабрем 2025 года, рост составляет менее 1%, говорит эксперт.

Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов указывает, что платеж в 150 руб. с человека обоснованным для курортного побережья с учетом особенностей логистики и сезонного увеличения численности населения. По его данным, средний платеж за ТКО в России в июле составлял 128 руб.с человека.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова связывает рост тарифов для регоператоров с увеличением логистических и топливных расходов. По ее оценке, тариф для жителей Новороссийска находится в пределах среднероссийского диапазона в 450–975 руб. за куб. м.

Адвокат по экологическим делам, управляющий партнер Московского адвокатского бюро «Жаров Группа» Евгений Жаров обращает внимание на разницу для населения и бизнеса. По его словам, ставка 2 057 рублей за кубометр будет значительно чувствительнее для малого и среднего бизнеса: предпринимателям придется либо учитывать дополнительные расходы в стоимости товаров и услуг, либо сокращать объем образования отходов.

Подробнее — читайте в материале «Отходы — в расходы»

Анна Гречко