Отходы — в расходы

С 1 октября 2026 года Южный региональный оператор переходит на новые тарифы на вывоз ТКО в Краснодарском крае. Для населения Новороссийска цена за кубометр мусора вырастет до 706,63 руб., для бизнеса ставка увеличится в 2,75 раза, до 2 057,38 руб. за куб. м. Эксперты считают, что повышение тарифа для населения «выглядит обоснованно», тогда как для малого и среднего бизнеса такой скачок цен станет существенной финансовой нагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

С 1 октября 2026 года в Краснодарском крае изменятся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Новые ставки для зон обслуживания Южного регионального оператора были утверждены краевым департаментом госрегулирования тарифов в декабре 2025 года.

В Новороссийске тариф для населения составит 706,63 руб. за куб. м, для прочих потребителей — 2057,38 руб. В Староминской зоне ставки установлены на уровне 696,7 и 937,2 руб. за куб. м соответственно.

С учетом нормативов образования ТКО ежемесячная плата для жителей Новороссийска и Геленджика составит 150,34 руб. с человека в многоквартирных домах (МКД) и 196,29 руб. в частном секторе. В Щербиновском и Кущевском районах платеж будет равен 130,05 и 135,86 руб. соответственно.

Для жителей Ленинградской, Староминской и Каневской зон плата составит 141,66 руб. с человека в МКД и 175,34 руб. в индивидуальных жилых домах. В Ейске ставка установлена на уровне 145,15 руб. с человека в МКД и 191,86 руб. в частном секторе.

Руководитель направления экологического администрирования «Росутилизации» Яна Назарова обращает внимание на дисбаланс между зонами одного оператора. «С 1 октября по 31 декабря 2026 года тариф на услугу регоператора для организаций и предпринимателей Новороссийской зоны составит 2 057,38 руб. за куб. м. Это в 2,75 раза больше ставки, действующей с января по сентябрь. В Староминской зоне того же оператора повышение будет значительно меньше. <…> В Новороссийской зоне тариф для "прочих потребителей", включая бизнес, вырастет на 174,7%, тогда как в Староминской зоне рост составит 16,6% — с 803,90 до 937,20 руб. за куб. м. Разница между зонами достигнет 1 120,18 руб. на каждом расчетном кубометре»,— отмечает госпожа Назарова.

Она подчеркивает, что столь резкая индексация носит временный характер и уже с января 2027 года плата для бизнеса Новороссийска снизится до 1 119,21 руб. за куб. м. Однако, по замечанию Яны Назаровой, хотя обнародованные регулятором распоряжения и отражают величину разрыва между зонами, они не проливают свет на экономические причины, лежащие в основе трехмесячного максимума.

По ее оценке, юридическим лицам необходимо провести аудит своих договоров, проверить категории объектов и порядок учета (по нормативу или по фактическому объему емкостей), поскольку именно эти параметры определят итоговую сумму в квитанциях в IV квартале.

К. э. н., доцент кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ Аксана Тургаева обращает внимание на математику осеннего повышения для населения. В период с января по сентябрь 2026 года тариф для жителей в Новороссийской зоне составлял 617,69 руб. за куб. м (128,69 руб. в МКД). Таким образом, октябрьская индексация формально дает рост на 14,4%. Однако этот скачок, по мнению эксперта, обусловлен эффектом низкой базы начала года: при смене прежнего оператора («ЭкоЮг») на Южный региональный оператор тариф для жителей был планово снижен почти на 12%. Во второй половине 2025 года население Новороссийска платило 700,07 руб. за куб. м (145,85 руб. с человека в МКД).

«Рост тарифа с октября 2026 года на 14,4% — это возврат к уровню ставок, действовавших при предыдущем операторе во второй половине 2025 года. Если сравнить тариф октября 2026 года с декабрем 2025-го, реальный рост составит всего 0,94%, то есть меньше 1%. В среднегодовом исчислении динамика платежей населения в Новороссийске полностью соответствует региональной инфляции (5,91%) и не выходит за пределы установленного индекса изменения размера платы за коммунальные услуги»,— считает госпожа Тургаева.

Основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов указывает, что платеж в 150 руб. с человека в месяц для курортного побережья с его спецификой — плечом вывоза до полигонов и летним удвоением фактического населения — выглядит обоснованным, хотя и превышает среднероссийский уровень.

По данным эксперта, средний платеж за ТКО по стране в июле 2026 года составлял 128 руб. с человека.

Господин Малов отмечает, что в последние годы тарифы на вывоз мусора росли значительно медленнее операционных затрат самого сектора. С января 2021 года услуга по обращению с ТКО в России подорожала на 39%, в то время как отопление и холодное водоснабжение выросли на 51%, а медианный рост по 524 отслеживаемым Росстатом позициям составил 55%.

«Отрасль пять лет росла медленнее своих же затрат — топлива, зарплат водителей и тарифов полигонов. Октябрьский скачок — это возврат накопленного долга за эти годы»,— поясняет аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова солидарна с коллегами. По ее оценке, рост коммунальных ставок для регоператоров опережает общую инфляцию из-за удорожания логистики и топливного кризиса, спровоцировавшего скачок цен на бензин. Кроме того, по словам специалиста, в некоторых регионах Сибири этой осенью рост тарифов на ТКО достигает 15–17%.

«Тариф для населения Новороссийска в 706 руб. находится в пределах среднероссийского коридора, который составляет от 450 до 975 руб. за кубометр. На Юге России логистика объективно дороже из-за высоких экологических требований к курортным зонам и статуса Новороссийска как крупного порта, где отходы накапливаются быстрее»,— рассуждает госпожа Мильчакова.

Адвокат по экологическим делам, управляющий партнер Московского адвокатского бюро «Жаров Группа» Евгений Жаров подчеркивает, что тариф в 706 руб. за кубометр для жителей сам по себе не является экстремальным в масштабах страны: в Москве ставка составляет около 972 руб., а в ХМАО превышает 1 тыс. руб.

«Для малого и среднего бизнеса Новороссийска тариф в 2 057 рублей окажется куда более чувствительным, чем для населения. Предприниматели столкнутся с необходимостью либо закладывать возросшие расходы в стоимость услуг, либо искать способы сокращения объемов отходов, либо переходить на фактический учет накопления ТКО»,— резюмирует господин Жаров.

Нурий Бзасежев