Аудит промзон на Кубани выявил более 400 га не используемой по назначению земли

Проведенный в 2025 году в Краснодарском крае аудит промышленных территорий и участков, которые простаивают или не используются по целевому назначению, выявил более 400 га земли. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Глава региона также отметил, что по итогам аудита в санаторно-курортной сфере было выявлено свыше 180 нефункционирующих объектов разной формы собственности. Данные площадки, по словам господина Кондратьева, передали в краевое Агентство по привлечению инвестиций для работы по вовлечению простаивающей инфраструктуры в оборот. Губернатор также рассказал, что в этом году инвентаризацию проводят и по другим муниципальным землям, свободным от прав третьих лиц, а также по государственным неразграниченным территориям, неиспользуемым землям в краевой и федеральной собственности.

Вениамин Кондратьев сообщил, что на сегодняшний день в Краснодарском крае в активной стадии реализации находится около 770 инвестиционных проектов общей стоимостью более 5,8 трлн руб. Они, по словам главы региона, дадут свыше 154 тыс. рабочих мест. За два последних года на Кубани завершили более 150 инвестпроектов на сумму более 354 млрд руб.

«В этом году полностью оцифровали каждый реализуемый инвестпроект, перевели соглашения в онлайн-режим. Теперь мы видим проекты по всем отраслям во всех муниципалитетах. Это позволяет отслеживать процесс реализации, прогнозировать дифференциацию экономики в пятилетней перспективе. Оперативно решать инфраструктурные вопросы по обеспечению энергоресурсами, техническому присоединению к инженерным сетям и коммуникациям»,— рассказал губернатор.

По его словам, более 10 лет назад власти Краснодарского края начали системную работу по созданию деловой среды для роста капитальных вложений. С 2020 года устойчивая положительная динамика роста инвестиций в регион составляла в среднем на 8,5% в год, что выше темпов роста по России. За первые пять лет с этого периода объем вложений бизнеса в создание и развитие предприятий вырос в 2,2 раза, что стало рекордом для Кубани. В 2024 и 2025 годах объемы освоенных инвестиций перешагнули отметку в 1 трлн руб.

«Ежегодно в регионе успешно реализуется более 150 крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн руб. А запуск построенных объектов и созданных предприятий обеспечивает до четверти от общего числа новых рабочих мест. В этом году также рассчитываем на рост инвестиционного портфеля региона — как в количественном, так и в стоимостном выражении»,— резюмировал губернатор.

Полное интервью с Вениамином Кондратьевым, посвященное инвестиционной политике в регионе, читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко