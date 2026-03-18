Суд изъял у экс-депутата Краснодара Тимофеева имущество на 10 млрд рублей

Ленинский районный суд Краснодара по иску заместителя генпрокурора конфисковал у бывшего депутата городской думы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц активы стоимостью свыше 10 млрд руб. за незаконное обогащение через муниципальные контракты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что Виктор Тимофеев, занимая должность в муниципальном представительном органе, использовал административный ресурс и служебные полномочия для лоббирования интересов подконтрольных организаций с целью незаконного обогащения.

По указанию депутата контракты на транспортировку организованных групп детей муниципальными учреждениями Краснодара заключались с подконтрольным ему ООО «Кубаньгрузсервис». Подведомственные администрации муниципальные учреждения более 15 лет безвозмездно передавали этому обществу городские автобусы.

В ноябре 2025 года договор на детские перевозки стоимостью 515,9 млн руб. был заключен с принадлежащим Виктору Тимофееву ООО «Спецтрансавто».

С 2011 по 2025 год подконтрольные депутату организации получили муниципальные подряды на сумму свыше 5 млрд руб. Исполнение городских заказов сопровождалось нарушениями требований безопасности перевозок.

Коррупционные доходы Виктор Тимофеев направлял на покупку высоколиквидной недвижимости, создание юридических лиц и приобретение других активов, которые распределил между родственниками и подконтрольными лицами.

Суд обратил в доход России 100% долей уставных капиталов трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и семь транспортных средств. Рыночная стоимость конфискованного имущества составляет 10 074 549 295 руб.

Алина Зорина