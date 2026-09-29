Минобрнауки ликвидирует филиал РГСУ в Сочи

Минобрнауки России в сентябре издало приказ о ликвидации филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) в Сочи. Студентам предложат продолжить обучение в головном вузе в Москве, филиале РГСУ в Пятигорске или Сочинском государственном университете, сообщили в администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При переводе, как утверждают в мэрии, форма и условия обучения для студентов сохранятся. После завершения обучения выпускники получат диплом выбранного образовательного учреждения.

СочиГУ также готов принять преподавателей и научных сотрудников филиала. Для студентов, их родителей и работников организуют консультации по вопросам перевода и дальнейшего обучения. Подробная информация о порядке перевода размещается на официальных сайтах РГСУ и СочиГУ.

Анна Гречко