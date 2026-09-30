Alean Select Agoy на MIPIF: Курортная недвижимость с гарантированным доходом

26–27 сентября 2026 года в Москве состоялась международная выставка по инвестициям в недвижимость MIPIF.

Фото: Митяева Полина Андреевна

Alean Select Agoy принял участие в мероприятии, представив московским инвесторам возможности вложений в курортную недвижимость и инвестиционную модель проекта.

В работе на выставке приняли участие директор по продажам Alean Select Agoy Елена Умарова с командой отдела продаж, а также кураторы проекта Анастасия Чекина и Юлия Морозова.

Одним из ключевых преимуществ Alean Select Agoy, представленных на MIPIF, стала возможность получения гарантированного дохода, закрепленного непосредственно в договоре. В рамках действующего предложения инвестор получает гарантированный доход за два года: 3,5 млн рублей за номер категории Superior и 7 млн рублей за номер категории Suite. Таким образом, размер дохода и период его получения заранее определены договорными условиями.

В рамках выставки команда проекта провела встречи с действующими клиентами, потенциальными инвесторами и партнерами. Гости MIPIF могли лично познакомиться с инвестиционной моделью Alean Select Agoy, узнать о механике формирования дохода, условиях участия и возможностях инвестирования в курортную недвижимость.

Фото: Митяева Полина Андреевна

«Для нас MIPIF — это возможность лично встретиться с инвесторами, понять их задачи и подробно рассказать о возможностях проекта. Сегодня особенно востребованы понятные инвестиционные инструменты, в которых условия получения дохода заранее определены. В Alean Select Agoy гарантированный доход закреплен в договоре, что является одной из ключевых особенностей нашего предложения»,— отмечает директор по продажам Alean Select Agoy Елена Умарова.

Участие в MIPIF стало для команды Alean Select Agoy не только возможностью представить проект широкой профессиональной аудитории, но и площадкой для перехода от первого знакомства к предметному диалогу с инвесторами. По итогам выставки команда продолжит работу с клиентами, заинтересованными в инвестициях в курортную недвижимость.

Alean Select Agoy продолжает развивать направление курортных инвестиций, предлагая клиентам не только недвижимость в востребованной туристической локации, но и структурированную инвестиционную модель с гарантированным доходом, закрепленным в договоре.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф".

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