Верховный суд восстановил мировое соглашение Андрея Коркунова с кредиторами

Верховный суд России отменил решение кассационного суда и оставил в силе определение первой инстанции, утвердившее мировое соглашение бывшего совладельца и председателя совета директоров Анкор банка Андрея Коркунова с кредиторами. Об этом сообщает Федресурс.

Мировое соглашение было утверждено Арбитражным судом Москвы в октябре прошлого года. В январе этого года его подтвердил апелляционный суд. Однако в мае кассационный суд отменил эти решения по жалобе Анкор банка в лице АСВ. Суд посчитал, что соглашение нарушает права банка, который рассчитывал получить деньги за счет имущества Андрея Коркунова.

Теперь Верховный суд отменил решение кассации и вернул в силу мировое соглашение.

Соглашение предусматривает погашение задолженности господина Коркунова на общую сумму 609,1 млн руб. Основным кредитором является Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, требования которого составляют 563,5 млн руб.

Платить кредиторам должна казанская компания ООО «Динамика». До июня этого года министерству должны были перечислять по 100 тыс. руб. в месяц, с июля этого года по июнь 2028 года — по 23,4 млн руб. ежемесячно.

В 2015 году структуры Татарстана разместили в банке субординированный депозит на 490 млн руб., который банк не вернул. В 2018 году господин Коркунов выдал республике собственный вексель на эту сумму в обеспечение обязательств банка.

ЦБ отозвал лицензию у Анкор банка в марте 2017 года, а в апреле банк признали банкротом. Сам Андрей Коркунов был признан банкротом в марте 2021 года.

Анна Кайдалова