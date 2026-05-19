Суд отменил мировое соглашение по делу о долге Коркунова перед Татарстаном

Арбитражный суд Московского округа отменил мировое соглашение по делу о банкротстве Андрея Коркунова, который задолжал Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана более 600 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве бизнесмена после того, как финансовый управляющий и ряд участников процесса согласились погасить его задолженности перед кредиторами, включая долг перед Татарстаном. Однако кассационная инстанция отменила часть решений нижестоящих судов и отказала в утверждении мирового соглашения.

Против соглашения выступало Агентство по страхованию вкладов. В АСВ заявляли, что господин Коркунов может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам Анкор Банка на сумму около 5,9 млрд руб., а также указывали на возможное наличие у него зарубежного имущества.

Анна Кайдалова