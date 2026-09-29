«Альпийскую Лауру» не сдвинули с места

Управлению Росимущества в Краснодарском крае не удалось через арбитражный суд расторгнуть договор об аренде 1,6 га Сочинского национального парка. Арендатором более 20 лет является ООО «Альпийская Лаура». Основаниями для отказа в иске стали наличие зарегистрированного права постоянного пользования ФГБУ «Сочинский национальный парк» и пропуск срока исковой давности. Таким образом, участок, расположенный на особо охраняемой природной территории, остался у частной компании. Перспективы в апелляции юристы оценивают по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному управлению Росимущества в иске к ООО «Альпийская Лаура» о возврате земельного участка на территории Сочинского национального парка, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альпийская Лаура» зарегистрировано в 2005 году в Сочи. Основной вид деятельности — предоставление мест для краткосрочного проживания; также компания занимается ресторанным обслуживанием. Генеральным директором и учредителем является Максим Бойчун. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Столько же — чистые активы.

Согласно материалам дела, в 2005 году ФГБУ «Сочинский национальный парк» предоставило в аренду ООО «Альпийская Лаура» участок площадью 1,6 га, расположенный в Краснополянском лесничестве. Срок соглашения — 49 лет. Земля предназначалась для размещения гостиниц, коттеджей и пункта питания, а также для организации отдыха.

Истец настаивал, что национальный парк не имел полномочий распоряжаться федеральным участком: после введения в действие Земельного кодекса РФ обладатели права постоянного (бессрочного) пользования утратили право сдавать такие земли в аренду. В связи с этим Росимущество требовало вернуть участок в первоначальном состоянии в фактическое владение управления и погасить в ЕГРН запись об обременении договором аренды.

Кубанский арбитраж иск не удовлетворил. Суд указал, что земля остается в постоянном пользовании нацпарка. Поэтому ее передача Росимуществу создала бы противоречие между правом федеральной собственности и зарегистрированным правом постоянного пользования. Кроме того, ведомство пропустило срок исковой давности. Оно должно было узнать о договоре аренды не позднее 2019 года, до того, как земля перешла в федеральную собственность, следует из судебного документа.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш оценивает решение как «юридически выверенное и предсказуемое». «Важно понимать, что суд не легализовал аренду земли в нацпарке. Договор 2005 года был заключен вопреки требованиям Земельного кодекса: обладатель права постоянного пользования не вправе сдавать землю в аренду. Суд фактически исходит из ничтожности такой сделки»,— говорит она.

По мнению эксперта, ключевая проблема иска заключается в том, что Росимущество потребовало вернуть участок себе, тогда как право постоянного пользования на него сохраняется за нацпарком.

«Если бы суд передал участок напрямую Росимуществу, это породило бы новый спор между двумя госструктурами»,— отмечает госпожа Барабаш.

Перспективы обжалования она оценивает как низкие. «Росимущество не сможет просто переформулировать требование на возврат участка нацпарку: в апелляции нельзя изменить предмет или основание иска. Реальный путь для публичной стороны — новый, корректно сформулированный иск, возможно, от имени самого нацпарка»,— считает Анна Барабаш.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев говорит, что в мотивировочной части есть «уязвимые места, которые дают почву для апелляции». Суд не оспаривает нарушение при заключении договора, однако после рассмотрения спора участок, расположенный на особо охраняемой природной территории, остался у частной компании.

«Решение выглядит как торжество формы над существом»,— заявляет спикер.

Главным спорным вопросом решения господин Терентьев считает срок исковой давности. Он обращает внимание на пункт 82 постановления Пленума Верховного суда №25, согласно которому при недействительности договора аренды давность по иску о возврате вещи может исчисляться не ранее отказа от ее добровольного возврата. Требование освободить участок Росимущество направило в сентябре 2022 года, после чего общество отказалось. Иск был подан в начале 2023 года. При буквальном прочтении нормы срок не пропущен, говорит Александр Терентьев. По его мнению, нацпарк мог сохранить фактическое владение участком, что требует дополнительной оценки в апелляции.

Решение может быть обжаловано.

Дмитрий Холодный