Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков

«Уралсиб счет» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) детских накопительных счетов в рублях – исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни продукты российских банков, которые входят в список крупнейших кредитных организаций страны по объему активов, и выбрали наиболее выгодные предложения.

Аналитики финансового маркетплейса считают важными такие критерии продукта, как максимальная ставка и условия ее получения, минимальная и максимальная сумма размещения, возможность пополнения и снятия средств, условия начисления и выплаты процентов, возможность и условия досрочного закрытия счета, а также необходимость оформления дебетовой карты.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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