Справедливость чуть не проиграла арифметике

«Справедливая Россия» была на пороге от того, чтобы не пройти в в Госдуму. По итогам обработки 95% протоколов партии не хватало 0,04%, чтобы преодолеть 5-процентный барьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Однако во второй половине дня 21 сентября стало известно, что партия все же преодолела барьер. «Единая Россия» набирает 57,82% голосов, КПРФ — 13,76%, ЛДПР — 9,01%, «Новые люди» — 7,96%. Поражение справедливороссов могло быть ожидаемым, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко:

«Я думаю, что в парламенте у нас две левых партии. Потому что ЛДПР на протяжении всей кампании осуществляла экспансию в классический электорат "Справедливой России", а эсеры пытались идти в радикально-патриотическую нишу, но оказались недостаточно кардинальными для этой истории. То есть первая составляющая — эффект канонизации Жириновского.

Вторая — схватка ЛДПР и "Справедливой России" за электорат, который склонен верить обещанию бесконечных льгот и дополнительных выплат от государства.

Сергей Михайлович Миронов у нас длительное время был председателем Совета Федерации. Я думаю, надо пожелать ему здоровья. К тому же, четыре депутата-одномандатника, скорее всего, будет у "Справедливой России". Это позволит партии обеспечить свое идеологическое представительство».

Скорее всего, отсутствие «эсеров» в Госдуме сыграло бы на руку КПРФ и «Единой России», рассуждает независимый политолог Константин Калачев:

«Судьба "Справедливой России" напрямую зависит от Сергея Миронова. И когда он появился перед выборами, предполагалось, что это поможет ей снова оказаться в российском парламенте. Можно предъявить результат партии "Яблоко" в Новгородской области, где оно попадает в Областную думу, и сказать: "Вот видите, выборы у нас непредсказуемые, партии, даже самые системные и заслуженные, могут попасть в Госдуму, могут не попасть".

При этом замечу, что "Справедливая Россия" в любом случае получает госфинансирование.

По поводу пересечения электората, откровенно говоря, "Справедливая Россия" отнимала голоса скорее у "Единой России" и у КПРФ, постольку поскольку находилась в левой части спектра. Для КПРФ, конечно, исчезновение "Справедливой России" из парламента — это подарок».

По итогам выборов «Единая Россия» может получить от 348 до 356 мест в Госдуме. Таким образом, партия формирует конституционное большинство. Это рекордный результат. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет 25 сентября.

Никита Путятин