СР смогла пройти пятипроцентный барьер в думу ХМАО под конец подсчета голосов

Партия «Cправедливая Россия» (СР) cмогла пройти пятипроцентный барьер, необходимый для получения мандатов в думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры). Такие данные опубликовала региональная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Справедливая Россия — 5,17%»,— указано в социальных сетях избиркома Югры. Предварительно, партия сможет получить один мандат в региональном парламенте. В общерегиональной части списка СР первым выдвинут генеральный директор ООО «ЮграТрансСервис», депутат думы Нягани Константин Айдаков.

Согласно последним данным, «Единая Россия» смогла набрать 54,18%, ЛДПР — 15,32%, КПРФ — 11,31%, «Новые люди» — 6,4%.

Напомним, по итогам подсчета 82% голосов СР не проходила барьер, набрав 4,3% голосов. Партия рисковала впервые не попасть в окружную думу.

Подробнее о предварительных результатах выборов в думу ХМАО — в материале «Ротация оппозиции в Югре»

Анна Капустина