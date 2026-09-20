В регионах «тюменской матрешки» начался подсчет голосов за кандидатов в депутаты

Все 2 009 избирательных участков на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, завершили прием бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы, думы Югры и 27 муниципальных дум. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов более 64% избирателей, которые решили поддержать кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Всего по итогам выборов будут избраны:

Депутаты Госдумы по пяти одномандатным округам на территории «тюменской матрешки» и по единому избирательному округу. Всего до участия в выборах был допущен 31 кандидат, который заявил о намерении представлять конкретные территории, и 90 претендентов в составе региональных групп 10 партийных списков, в которые входят субъекты.

48 депутатов Тюменской облдумы. В бюллетени включили 126 кандидатов по одномандатным округам от семи партий, намеренных получить 24 мандата, и 231 претендентов в составе партсписков, которые также рассчитывают занять 24 места.

40 депутатов думы ХМАО. До выборов допустили 108 кандидатов, намеренных одержать победу в 20 одномандатных округа, и 290 политиков в составе семи партийных списков, которые планируют получить 20 мандатов.

11 депутатов дум Тобольска, Ялуторовска и пяти муниципальных округов в Тюменской области. На мандаты претендуют 36 кандидатов.

238 депутатов дум 11 городов, пяти районов и одного сельского поселения в ХМАО. Места в представительных органах намерены получить 849 претендентов.

47 депутатов дум Ямальского, Красноселькупского районов и Губкинского в ЯНАО. Мандаты в них рассчитывают взять 80 политиков.

Голосование в регионах «тюменской матрешки» началось в 18 сентября 8:00 по местному времени. Кандидатов в депутаты могли поддержать 2 713 062 человека на избирательных участках до 20:00 воскресенья, 20 сентября. В частности, для 1 192 737 избирателей с юга Тюменской области предусмотрели 1 060 мест для голосования, для 1 152 160 югорчан — 728, для 350 968 ямальцев — 221. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах «тюменской матрешки» отказались.

Василий Алексеев