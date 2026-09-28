Ярославские власти окажут помощь пострадавшим при пожаре на заводе петард

Правительство Ярославской области окажет помощь пострадавшим и семьям погибших при пожаре на производстве пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным областного ГУ МЧС, при разборе конструкций обнаружены тела пятерых человек. Одна пострадавшая с травмой ноги была передана скорой помощи.

«Выражаю соболезнования близким погибших в результате пожара на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем пострадавшим»,— написал он.

Михаил Евраев сообщил, что на место пожара направлены специалисты для установления причин произошедшего. Локализация возгорания была объявлена в 17:54.

По факту пожара областная прокуратура начала проверку, а СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным источника «Ъ-Ярославль», пожар произошел на ООО «Салют-Юг», которое зарегистрировано в Минеральных Водах, но осуществляет деятельность в Кубринске.

Алла Чижова