Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области при пожаре на заводе пиротехники погибли пять человек

В Кубринске Переславль-Залесского округа произошло возгорание на производстве пиротехники. Найдены тела пятерых погибших, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар начался в районе 16 часов 28 сентября. По данным МЧС, загорелись два здания на территории производства. В тушении участвуют 100 человек личного состава и 40 единиц техники. На настоящий момент объявлена локализация пожара. Площадь пожара не называется.

Сотрудники МЧС нашли погибших при разборе обрушившихся конструкций. Одна пострадавшая с травмированной ногой была передана скорой помощи.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд