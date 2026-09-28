В Ярославской области при пожаре на заводе пиротехники погибли пять человек

В Кубринске Переславль-Залесского округа произошло возгорание на производстве пиротехники. Найдены тела пятерых погибших, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар начался в районе 16 часов 28 сентября. По данным МЧС, загорелись два здания на территории производства. В тушении участвуют 100 человек личного состава и 40 единиц техники. На настоящий момент объявлена локализация пожара. Площадь пожара не называется.

Сотрудники МЧС нашли погибших при разборе обрушившихся конструкций. Одна пострадавшая с травмированной ногой была передана скорой помощи.