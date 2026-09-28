Возбуждено дело по факту пожара на заводе пиротехники в Ярославской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного возгорания на производстве пиротехнической продукции в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«По данным следствия, сегодня на территории цеха по производству пиротехнической продукции произошло возгорание. В момент происшествия на территории склада находились работники. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается»,— сообщили в управлении.

Ранее в ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что на месте пожара найдены тела пятерых человек. Одну пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Следователи и криминалисты начали осмотр места происшествия. Ликвидация возгорания не объявлялась.

Алла Чижова