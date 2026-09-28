Лисицына и Молчанова зарегистрировали депутатами Госдумы

Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала избранными депутатами Госдумы девятого созыва Анатолия Лисицына и Артема Молчанова. Об этом сообщили в избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов (слева) и Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Артем Молчанов (слева) и Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Господин Лисицын на прошедших выборах одержал победу по Ярославскому одномандатному округу №193. Экс-губернатор Ярославской области и депутат двух созывов Госдумы набрал 33,35%. Анатолий Лисицын — самовыдвиженец, поддержанный партией «Единая Россия» (ЕР).

Господин Молчанов, выдвинутый ЕР, победил на выборах по Ростовскому одномандатному избирательному округу №194. Его поддержали 33,28% избирателей. 24 сентября Артем Молчанов сложил полномочия мэра Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославскую область в Госдуме будут представлять пять депутатов. Мандаты по партийным спискам получат Валентина Терешкова («Единая Россия», ЕР), Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия», СР) и Роман Лябихов (КПРФ).

Алла Чижова