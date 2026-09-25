Ярославскую область в Госдуме будут представлять пять депутатов

По итогам выборов в Госдуму девятого созыва в Ярославской области мандаты по партийным спискам получат Валентина Терешкова («Единая Россия», ЕР), Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия», СР) и Роман Лябихов (КПРФ), стало известно «Ъ-Ярославль». По одномандатным округам — Анатолий Лисицын (самовыдвиженец) и Артем Молчанов (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Таким образом, партийное представительство региона в новом созыве Госдумы увеличится у ЕР в два раза, но в три раза уменьшится у СР. Как и в прошлом созыве, от области не будет представителей партий ЛДПР и «Новые люди» (НЛ).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ЕР набрала в регионе 36,44% голосов, КПРФ — 19,10%, НЛ — 13,99%, ЛДПР — 11,12%, СР — 10,10%. Первая женщина-космонавт, уроженка Ярославской области Валентина Терешкова возглавляла тергруппу от ЕР. Она избирается депутатом Госдумы с 2011 года.

Анатолий Грешневиков — депутат Госдумы всех созывов — прежде избирался по Ростовскому одномандатному округу, но в этом году проиграл выборы, поэтому получит мандат по партийному списку. Роман Лябихов — депутат Госдумы с 2020 года, с 2021 года представляет интересы Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.

Анатолий Лисицын — первый губернатор Ярославской области, депутат двух созывов Госдумы (избирался от ЕР и СР). Артем Молчанов — бывший мэр Ярославля (с ноября 2022 года до 25 сентября 2026 года), для него это первый созыв.

Алла Чижова