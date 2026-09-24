24 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов досрочно сложил свои полномочия в связи с избранием в Госдуму России. Вопрос об этом рассмотрели депутаты муниципалитета, которые избрали мэра менее четырех лет назад. Заседание превратилось в своего рода панегирик господину Молчанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Муниципалитет Ярославля Артем Молчанов

Фото: Муниципалитет Ярославля

24 сентября Артем Молчанов сложил полномочия мэра Ярославля. Вопрос был рассмотрен на заседании муниципалитета. Депутаты приняли отставку к сведению — полномочий принимать или не принимать ее у них нет. Господин Молчанов перестанет быть мэром с 25 сентября. Заседание превратилось в церемонию прощания с градоначальником, на которую пришли и представители областной власти. Стороны не скупились на похвалы в адрес друг друга.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы всем сердцем любите город Ярославль»,— обратился Артем Молчанов к депутатам.

«Ширина вашей личности говорит о том, что для нас, для Ярославля, это не потеря, а приобретение, причем на федеральном уровне»,— парировал депутат Михаил Маврычев.

Депутат Надежда Лихачева между тем вспомнила, что родом Артем Молчанов из Кирова, как и она сама.

«У нас на Вятке говорят: с Вятки, люди хватки. Желаю вам так же целенаправленно идти вперед и не сбиваться с курса»,— сказала Надежда Лихачева.

А вот первый мэр города Виктор Волончунас считает, что господин Молчанов успел стать в Ярославле своим. «Вы здесь просто привились. Нам очень жалко, что этот процесс прервался. Но с благодарностью говорим за то, что сделано. А сделано немало. Мы надеемся, что команда, которая остается, продолжит это»,— сказал господин Волончунас.

«Здесь человек занимал свое место, хотелось бы поработать больше с ним. Но это не история "кошка бросила котят, и пусть как хотят". У него есть возможность продолжить развитие не только города, но и всего региона»,— сказал «Ъ-Ярославль» зампред муниципалитета, бывший и.о. мэра Алексей Малютин.

Хорошо оценил работу мэра и его команды даже главный политический противник единороссов — глава фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин (кандидата от СР Анатолия Грешневикова выдвинутый ЕР Артем Молчанов победил в 194-м округе).

«Не было текучки. Мы не видели, чтобы заместителей мэра посадили. Я считаю, что все добросовестно отрабатывали», — сказал «Ъ-Ярославль» Анатолий Каширин.

В числе минусов работы мэра депутат назвал передачу ряда полномочий от города области, в том числе в сфере транспорта и платных парковок. Однако и тут больших претензий к господину Молчанову нет. «Мэр не может не выполнять указания губернатора. Вот он все и отдавал потихоньку. Но в целом из всех последних мэров, которых я знал, а с некоторыми воевал, Артем Молчанов выглядит предпочтительнее»,— прокомментировал Анатолий Каширин в беседе с «Ъ-Ярославль».

Министр регионального развития и секретарь реготделения «Единой России» Евгений Чуркин отметил, что мэр победил на выборах не только в областном центре, но и в большинстве сельских районов, где он, конечно же, не так известен.

«Но все наши коллеги очень хорошо видят, как город Ярославль развивается и, не побоюсь этого слова, семимильными шагами благоустраивается. Поддержка Артема Владимировича — это оценка большой командной работы города Ярославля»,— сказал господин Чуркин.

По словам депутата Алены Герасименко, господин Молчанов смог выстроить отношения с представителем каждой партии в муниципалитете. Депутаты просили Артема Молчанова на федеральном уровне содействовать в замене коммунальных сетей, решении проблем с вывозом мусора и других вопросах.

Временно исполняющим полномочия мэра Ярославля назначен опытный заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов. Об этом перед заседанием сообщил в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня перед ним стоит серьезная задача — обеспечить бесперебойную работу всех городских служб в период начала отопительного сезона»,— написал Михаил Евраев.

Николай Степанов будет занимать должность временно исполняющего полномочия до избрания нового главы Ярославля. В течение шести месяцев губернатор должен предложить муниципалитету кандидатов на этот пост, из которых они выберут нового мэра.

Артем Молчанов, уроженец Кирова, начал работу в Ярославской области в январе 2022 года, когда был назначен заместителем председателя правительства региона. Он курировал имущественные и земельные отношения, а также охрану окружающей среды и другие вопросы. В ноябре 2022 года он был избран мэром Ярославля. Господин Молчанов руководил городом 1 417 дней, или почти 4 года, что больше, чем его предшественники, но меньше полного срока.

Алла Чижова