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Губернатор подписал указы о назначении глав Ярославля и Тутаевского округа

25 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указы о назначении Николая Степанова временно исполняющим полномочия (врип) мэра Ярославля, а Михаила Кузнецова — врип главы Тутаевского муниципального округа. Опубликованы соответствующие документы.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Оба указа вступили в силу 25 сентября. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов будет руководить городом до избрания мэра в установленном порядке. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Артем Молчанов сложил полномочия мэра в связи с избранием в Госдуму.

Михаил Кузнецов, до сегодняшнего дня занимавший пост заместителя главы Рыбинска, также будет руководить Тутаевским округом до избрания нового главы. Ольга Иванова, возглавлявшая округ в статусе врип, покинула пост по собственному желанию.

Алла Чижова

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