Тутаевский округ возглавил Михаил Кузнецов

Временно исполняющим полномочия главы Тутаевского муниципального округа назначен замглавы Рыбинска Михаил Кузнецов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Прежде должность руководителя округа занимала Ольга Иванова. По словам губернатора, она продолжит работать в команде Тутаевского округа по своему направлению.

Михаил Кузнецов — уроженец Ярославской области. С 2003 года он работал в жилищно-коммунальной сфере мэрии Ярославля. В 2012 году возглавил территориальную администрацию Дзержинского района, в 2016 году стал заместителем мэра — директором департамента городского хозяйства. В 2019 году перешел в правительство региона на должность заместителя директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. С 2025 года Кузнецов занимал должность заместителя главы администрации Рыбинска по городскому хозяйству. Избирался депутатом муниципалитета Ярославля.

«За более чем 20 лет в отрасли курировал подготовку к зиме и контролировал реализацию программ благоустройства. Уверен, что Михаил Александрович сделает все для развития Тутаевского муниципального округа»,— написал Михаил Евраев.

Антон Голицын