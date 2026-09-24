В Вологодской области медведь насмерть растерзал 73-летнего охотника

В Вологодской области 73-летний житель села Устье погиб после нападения медведя во время охоты, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, мужчина находился в лесничестве возле деревни Ивановское Усть-Кубинского округа с 22 сентября, его тело обнаружили вечером 23 сентября во время поисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: пресс-служба СК по Вологодской области Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: пресс-служба СК по Вологодской области

Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. В СК предупредили жителей о риске нападений при встрече с крупным хищником.

Это как минимум второй случай нападения медведя на человека в Вологодской области в 2026 году. В конце мая хищник атаковал мужчину, работавшего в лесу недалеко от Великого Устюга; пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

В этом году сообщения о нападениях медведей участились, однако Минприроды не считает ситуацию в России аномальной. По данным ведомства, обычно фиксируется 20-30 нападений в год, в 2025 году их было 34, а в 2024-м — 19. Подробности — в материале «Ъ» «Хищник пришел».

Карина Дроздецкая